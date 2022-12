A Endesa e a EDP Comercial vão passar a cobrar o mecanismo ibérico, que resultou do acordo entre Portugal e Espanha para travar o aumento do preço da eletricidade. Mas enquanto a Endesa promete manter igual a fatura em 2023, a EDP anunciou um aumento de 3% a partir de janeiro. A Goldenergy vai manter os preços, continuando sem cobrar o custo do mecanismo.









Ver comentários