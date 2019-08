Estado esconde verba de contas de falecidos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

É tema tabu para Governo, regulador e instituições financeiras. Se durante 15 anos uma conta bancária não for movimentada – o que acontece sobretudo com contas de falecidos – os montantes depositados "consideram-se abandonados a favor do Estado". E ninguém – Ministério das Finanças, Banco de Portugal ou os principais bancos no País –revela quais os montantes prescritos e entregues ao Tesouro nos últimos ... < br />