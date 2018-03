Estado financia Fundo de Resolução do Novo Banco em 450 milhões de euros

Novo Banco anunciou esta quarta-feira as contas de 2017 que revelam prejuízos de 1.395 milhões.

O Estado vai financiar o Fundo de Resolução do Novo Banco em 450 milhões de euros, mantendo-se assim longe dos 800 milhões de euros que estão reservados no Orçamento de Estado para eventuais encargos com a recapitalização do Novo Banco. O anúncio surgiu após a publicação, esta quarta-feira, dos dados do Banco relativos ao exercício de 2017, que revelam prejuízos de 1.395 milhões.



"O pagamento a realizar pelo Fundo de Resolução resulta, portanto, da normal execução dos contratos relativos à venda do Novo Banco, tal como anunciados há cerca de um ano, e terá lugar de acordo com os procedimentos oportunamente estipulados", pode-se ler no comunicado enviado.

Segundo apurou o CM, a equipa de gestão do Novo Banco decidiu fazer uma limpeza mais rápida dos ativos problemáticos, registando um montante elevado de imparidades e afundando os prejuízos em 2017.



"O Fundo de Resolução mantém a participação de 25% no Novo Banco", refere o comunicado.