Estrangeiros fazem disparar preços das casas em Portugal

Investimento imobiliário estrangeiro em 2018

Os estrangeiros compraram cerca de 90 mil imóveis por 14,4 mil milhões de euros nos últimos sete anos, de acordo Instituto Nacional de Estatística (INE). Em 2018, o valor médio dos prédios vendidos a não residentes foi de 171 mil euros, mais 58% do que a média das transações globais, contribuindo para a pressão sobre os preços do imobiliário.Os franceses lideram as compras desde 2016, representando no ano passado quase 20% do total das aquisições por não residentes. Os estrangeiros compraram imóveis no valor de 3,4 mil milhões em 2018. No entanto, foram os chineses que mais pagaram: 297,2 mil euros em média, valor quase seis vezes superior ao observado no total do mercado, segundo o INE.Mais de 75% das aquisições por estrangeiros foram feitas na Grande Lisboa e no Algarve. Lisboa registou o valor médio mais alto: 322,5 mil euros.Um dado curioso é o facto de mais de um um terço do valor gasto na compra de imóveis por estrangeiros ter sido gasto para adquirir imóveis acima de 500 mil euros. Parte da explicação está no facto de os vistos gold serem atribuídos a quem compra casas acima de meio milhão ou, nos imóveis de 30 anos alvo de reabilitação, acima dos 350 mil euros. Outro elemento que explica a procura por franceses é o regime fiscal favorável: Portugal dá isenção de IRS aos reformados e um IRS de 20%.O mercado imobiliário cresceu 6,8% em 2018. No total, foram transacionados 242 091 imóveis, cerca de 20 mil foram adquiridos por estrangeiros. O mesmo é dizer 8 em cada cem. Em valor, o peso sobe para 13% do total transacionado, que foi de 26 mil milhões de euros.