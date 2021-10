A Polícia Judiciária está à procura de João Rendeiro, o antigo presidente do BPP que se encontra fugido à Justiça e sobre o qual pendem dois mandados de detenção internacionais para cumprimento de pena de prisão.O primeiro passo dos investigadores é tentar perceber qual o seu paradeiro e contam já com a ajuda e colaboração das autoridades europeias, que no âmbito dos acordos celebrados pelos países que compõem o espaço Schengen disponibilizam todos os elementos que possam contribuir para a sua localização.