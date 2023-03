A CEO demissionária da TAP prepara-se para exigir ao Estado o pagamento de uma indemnização que será superior a 3 milhões de euros. Despedida da TAP pelo Governo, com base em justa causa, Christine Ourmières-Widener deverá reclamar o pagamento de tudo a que teria direito até ao fim do contrato.



Ao que o CM apurou, na ação judicial em que vai contestar a demissão de presidente executiva da companhia aérea, na sequência do caso Alexandra Reis, a gestora francesa pretenderá reclamar o pagamento de todas as verbas a que teria direito até ao fim do mandato: salários no valor de 1,58 milhões de euros e um bónus que poderia ser superior a 2 milhões de euros, em função do cumprimento dos objetivos do plano de reestruturação da empresa, num total que poderá ultrapassar os 3 milhões de euros.









