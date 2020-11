Os produtos alimentares e bebidas foram a única grande categoria económica que aumentou as exportações entre janeiro e setembro, face ao igual período do ano passado. Os dados divulgados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que, naquela categoria, as exportações aumentaram 92 milhões de euros nos nove primeiros meses do ano.









“As exportações de produtos alimentares e bebidas têm evoluído de forma mais favorável que as exportações globais, apresentando uma variação positiva na maioria dos meses do ano, atingindo 5,2% em setembro”, segundo o INE.

O principal cliente português, Espanha, foi também o país que mais contribuiu para esse aumento, consumindo mais 26 milhões de euros em produtos como frutas, gorduras (vegetais e animais) e ceras, segundo o gabinete estatístico.





Em setembro de 2020, as exportações e as importações de bens caíram, respetivamente, 0,4% e 9,9%, face ao mesmo mês do ano passado. A contribuir para o decréscimo nas importações esteve a redução de 27,2% na compra de aviões a França. O défice da balança comercial de bens diminuiu 643 milhões de euros face ao mês homólogo , atingindo 1088 milhões de euros em setembro.