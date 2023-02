Trinta e duas empresas do Setor Empresarial do Estado estavam em “falência técnica” no final de 2021, apesar da recuperação registada na maioria dos indicadores económico-financeiros face a 2020, revela um relatório do Conselho das Finanças Públicas (CFP) divulgado esta quinta-feira.Apesar destes números, 2021 fica “marcado por uma recuperação”, refletido nas contas individuais (ou nas contas consolidadas) das 87 empresas não financeiras do Estado. Ainda assim, “mais de um terço destas empresas (32) continuavam a apresentar capitais próprios negativos em 2021, registando uma situação de falência técnica”. Exemplo disso é o grupo TAP, cujo resultado de duas das suas empresas – TAP SA e TAP SGPS – foi negativo em quase 2,1 mil milhões. *Com Lusa