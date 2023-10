Fernanda Amorim e filhas encabeçam lista de famílias mais ricas em Portugal

As primeiras 10 famílias representam um valor de cerca de 20 mil milhões de euros, metade do valor de toda a lista.



"Juntas, as 50 famílias mais ricas arrecadam para si um património de cerca de 40 mil milhões de euros, o que representa qualquer coisa como 16,5% do PIB nacional", refere a Forbes.As primeiras 10 famílias representam um valor de cerca de 20 mil milhões de euros, metade do valor de toda a lista.

o ano passado foi um ano de crescimento para a maior parte dos grupos económicos que conseguiram, assim, ultrapassar os resultados de 2019".



Para realizar a lista, a Forbes Portugal fez um levantamento das famílias mais ricas "do país avaliando os seus patrimónios através das suas participações em sociedades cotadas e não cotadas".



"Em vários casos, naqueles em que não é possível aferir as participações específicas de cada membro, ou em casos de heranças indivisas, é avaliada a posição da família como um todo", acrescenta.

A Família Amorim, da Galp Energia, Corticeira Amorim, lidera a lista das famílias portuguesas mais ricas, revelou esta quarta-feira a revista Forbes Portugal.A mãe Fernanda Amorim e as filhas Paula, Marta e Luísa, com um património de 4800 milhões de euros, estão em primeiro na lista de 50 famílias mais ricas.No segundo lugar do pódio está a Família Soares dos Santos, da Jerónimo Martins, com um património de 3374 milhões de euros. Segue-se a família Guimarães de Mello, do Grupo José de Mello, com 2652 milhões de euros.Nuno, Paulo e Cláudia Azevedo, do Grupo Sonae; a família Alves Ribeiro, da Alves Ribeiro, Mundicenter e Banco Invest, encerram o top-5. Segundo a revista "