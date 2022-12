O bilionário Elon Musk, dono da Tesla, SpaceX e, agora, do Twitter, perdeu a coroa de homem mais rico do Mundo para o francês Bernard Arnault, conselheiro delegado e presidente do grupo de produtos de luxo LVMH, que inclui marcas como a Christian Dior, Givenchy ou Dom Perignon.



A ultrapassagem no topo da lista do mais ricos do Mundo foi confirmada esta quarta-feira pela revista ‘Forbes’ e pela agência Bloomberg.









