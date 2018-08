Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Familiares e amigos no último adeus a ‘PÊQuêPÊ’

Missa de corpo presente em homenagem ao empresário foi celebrada por um padre amigo da família.

Por João Maltez | 01:30

Familiares, amigos e personalidades do mundo dos negócios e da política despediram-se esta quarta-feira, em Lisboa, de Pedro Queiroz Pereira, participando numa cerimónia religiosa no Mosteiro dos Jerónimos.



A missa de corpo presente em memória do industrial, que faleceu aos 69 anos em Ibiza, Espanha, após um ataque cardíaco, foi celebrada por um padre amigo da família. Finda a cerimónia, o funeral seguiu para o cemitério dos Olivais, onde decorreu o último adeus ao empresário.



Pedro Queiroz Pereira, que pela sua ligação ao mundo do automobilismo ficou conhecido por ‘PêQuêPê’, era um dos homens mais ricos do País.



A sua fortuna estava estimada pela revista ‘Exame’ em 779 milhões de euros.