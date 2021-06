A pressão sobre as famílias atingidas pelo desemprego ou pela perda de rendimentos devido à pandemia vai aumentar já a partir do próximo mês, com o fim de algumas medidas de proteção no crédito pessoal, na energia e nas telecomunicações. A situação está a preocupar a Deco que teme pela falta da capacidade destas famílias em conseguir pagar as contas, admitiu aoNatá...