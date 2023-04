O Fisco está a cobrar um imposto indevido a emigrantes que têm contas abertas em bancos portugueses. Segundo apurou o CM junto de vários fiscalistas, os residentes no estrangeiro (inscritos como tal no Portal das Finanças) que têm ações ou obrigações em bancos nacionais, e que as venderam nos últimos anos, estão a ser notificados para pagar o imposto de mais-valias sobre esses títulos (28%).









