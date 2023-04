Fisco lança alerta para burla no IRS

A Autoridade Tributária (AT) lançou um alerta contra uma mensagem falsa com os símbolos da AT que pede "credenciais dos contribuintes para entrega do IRS".



Nestas mensagens é pedido que a pessoa carregue no link indicado para fazer a "alteração das credenciais de acesso ao Portal das Finanças".





"Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos", diz a AT.

Até esta segunda-feira foram entregues 727 143 declarações de IRS, informou a AT.