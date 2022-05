Quase 50 por cento da frota de veículos do Estado tinha, no final de 2021, mais de 16 anos. O relatório da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (ESPAP) revela um ligeiro agravamento face a 2020 apesar da despesa com carros novos, entre aquisições e alugueres de longa duração, ter subido 4,2 milhões de euros para 11,1 milhões.









Ver comentários