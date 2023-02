A Galp lucrou 2,4 milhões de euros por dia em 2022. Os resultados, ontem divulgados, apontam para um resultado positivo de 881 milhões de euros, mais 93% do que no período homólogo de 2021.



As margens na refinação e o aumento do preço do petróleo nos mercados internacionais (consequência direta da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro) foram os grandes responsáveis por aquele resultado.









