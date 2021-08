A partir do próximo ano vai ser possível ativar a garantia de um produto até três anos depois da compra. Atualmente, o prazo de garantia aplicado a "bens móveis", como eletrodomésticos, está limitado a dois anos.A medida está prevista no decreto-lei, a que o Negócios teve acesso , que transpõe duas diretivas europeias, que têm como objetivo reforçar "a proteção do consumidor num mercado cada vez mais competitivo e digital". O diploma já foi submetido à consulta do Conselho Nacional do Consumo (CNC) e entrará em vigor a 1 de janeiro de 2022.