Os preços dos combustíveis vão voltar a aumentar já a partir da próxima segunda-feira. O gasóleo simples deve subir 2,5 cêntimos por litro e a gasolina um cêntimo, de acordo com o jornal online ‘Eco’.Desta forma, o litro de gasóleo simples deverá fixar-se em 1,629 euros e o litro de gasolina simples 95 em 1,696 euros, podendo o preço variar em função do posto de abastecimento.O preço do diesel está a subir há quatro semanas consecutivas e o da gasolina há sete.