Gasóleo terá uma redução mais moderada.

11:55

Os preços dos combustíveis vão descer na próxima semana, a reflectir a evolução dos preços das matérias-primas no mercado internacional. A gasolina terá uma descida muito mais acentuada do que o gasóleo.

O preço da gasolina simples de 95 octanas deverá descer três cêntimos por litro na próxima semana, depois de esta semana terem sido registadas subidas acentuadas dos combustíveis. Assim, o preço do litro da gasolina deverá descer para 1,575 euros, tendo em consideração o preço médio praticado actualmente no mercado nacional.

A descida do gasóleo será mais moderada, de 0,5 cêntimos, com o custo do litro a recuar para 1,425 euros, avança o Jornal de Negócios.