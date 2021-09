Nasceu no seio de uma família de classe média, mas desde os tempos de escola que convive com algumas das mais importantes famílias do País. Votou algumas vezes no PSD, mas muitas mais no PS. João Rendeiro, o homem que fundou e lidera o Banco Privado Português (BPP), entrou no Estado através de um emprego no Ministério da Indústria e nunca abandonou a ligação.