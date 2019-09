Governo ainda retém mil milhões de euros dos contribuintes

Sete anos depois de Vítor Gaspar, então ministro das Finanças de Passos Coelho, ter anunciado um "enorme aumento de impostos", o Estado ainda tem por devolver aos contribuintes mil milhões de euros em IRS.

A análise dos dados do Ministério das Finanças é esclarecedora: em 2013, quando foram aplicadas a sobretaxa e a redução dos escalões do IRS, a receita do IRS aumentou 3226 mil milhões de euros, dos quais ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />