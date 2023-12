Governo dá bónus de mais de 1,4 milhões de euros a cobradores de dívidas da Segurança Social

11 034 575,10 euros, de

O Governo vai dar 1,4 milhões de euros da receita da Segurança Social para prémios de desempenho aos funcionários que exercem funções de cobrança no Departamento de Gestão da Dívida. O diploma foi publicado esta terça-feira em Diário da República, e explica que parte das verbas que estes trabalhadores arrecadam revertem para o Fundo de Cobrança Executiva da Segurança Social (FCE), que por sua vez procede ao pagamento dos prémios de desempenho e de seguro.Neste ano, o fundo para prémios vai receber 13% da taxa de justiça cobrada em 2022, que foi deacordo com a publicação em Diário da República. Vão ser pagos mais de 1,4 milhões de euros em prémios de desempenho, à semelhança do que sucedeu no ano anterior.