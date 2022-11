Trabalhadores da Segurança Social com 1,4 Milhões em prémios pela cobrança de dívida

O Governo atribuiu 1,4 milhões de euros para prémios de desempenho a trabalhadores da gestão da dívida da Segurança Social, que cobraram 434 milhões de euros em dívida em 2021, superando o objetivo de cobrança.

Em causa está uma portaria do Governo esta terça-feira publicada em Diário da República que fixa em 13% o montante percentual da taxa de justiça a atribuir ao Fundo de Cobrança Executiva (FCE) da Segurança Social, um sistema de recompensa criado em 2019 para dirigentes e trabalhadores da cobrança de dívida da Segurança Social.

De acordo com a portaria, o objetivo de cobrança de dívida do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS) previsto para 2021 foi fixado em 396 milhões de euros, tendo a cobrança efetiva ascendido a 434 milhões de euros, o que se traduziu na superação do objetivo definido.