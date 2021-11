Governo não resolve estagnação salarial da função pública porque não quer, considera a Frente Comum

O coordenador da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, Sebastião Santana, considerou esta quarta-feira que o Governo não resolve a "estagnação salarial" dos trabalhadores não porque não pode, mas porque não quer.

À saída da reunião negocial suplementar no Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, Sebastião Santana confirmou a "novidade" dada minutos antes pelo Governo à Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) segundo a qual a atualização salarial prevista de 0,9% poderá ser alterada se a inflação de 30 de novembro for superior à prevista.

"Foi-nos dito que a atualização salarial que está prevista, que é de 0,9%, pode ter alterações tendo em conta a inflação que se verificar no dia 30 de novembro", começou por dizer o líder da Frente Comum.