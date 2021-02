As mais de 122 mil transações mediadas por imobiliárias atingiram no ano passado 28,2 mil milhões de euros, o dobro do comunicado em 2019, entre arrendamento e compra e venda de imóveis. Numa pequena parte das transações (355), o meio de pagamento usado foi dinheiro vivo, mais concretamente 27,3 milhões de euros em notas, segundo avançou ao CM o Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC).