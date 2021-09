Há uma maior utilização da rede elétrica ao final do dia nas regiões Centro e no Sul, e uma maior utilização da rede no Norte no período diurno. A conclusão é da Entidade Reguladora para o Setor Energético (ERSE), que fez um estudo de consumo junto de clientes de Muito Alta, Alta e Média Tensão.O estudo vai permitir a criação, a partir do próximo ano, de descontos sazonais nas tarifas de acesso às redes, o que se traduz em poupanças para os clientes que aderirem.