A inflação em Portugal registou uma subida de 10,2% em outubro, face ao mesmo mês do ano passado, segundo uma estimativa rápida avançada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Trata-se do valor mais elevado desde o início dos anos 1990.



O efeito prático desta realidade traduziu-se, no mês que agora está a terminar, num corte efetivo de rendimentos, que atinge mais de 136 euros mensais, no caso de quem ganha o equivalente a um salário médio bruto (1361 euros, segundo o INE).