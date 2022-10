A Segurança Social arrecadou até final de agosto deste ano mais de 580 mil de euros por dia com receitas provenientes dos chamados jogos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.



Globalmente, o valor da receita acumulada por esta via atingiu cerca de 140 milhões de euros, mais 8,4% do que em igual período de 2021.









