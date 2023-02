No dia em que os vários prazos da Euribor renovaram máximos e o Banco Central Europeu anunciou mais um aumento das taxas diretoras, o banco central português revelou que a banca no País é a pior da zona euro a remunerar os novos depósitos a prazo. São negativas as informações divulgadas esta quinta-feira para quem tem créditos à habitação e para quem aplicou em 2022 as poupanças em depósitos bancários.









