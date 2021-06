O Banco Central Europeu (BCE) espera que a economia da Zona Euro cresça 4,6% este ano, mais seis décimas do que os 4% previstos em março, disse esta quinta-feira a presidente do BCE, Christine Lagarde. Entretanto, o BCE decidiu manter as taxas de juro diretoras no nível mínimo histórico e confirmou a continuação do pacote de apoio à economia.