A TAP registou um lucro de 111,3 milhões de euros no terceiro trimestre do ano, embora em termos acumulados ainda se registe um prejuízo de 91 milhões de euros. Com efeito, o lucro obtido não chega sequer para pagar o serviço da dívida da companhia, que é de 173 milhões de euros.



O responsável financeiro da TAP, Gonçalo Pires, precisou que a transportadora continuou a apresentar prejuízo no acumulado até setembro face ao valor da dívida que possui num valor total de 3,7 mil milhões de euros, o que coloca a companhia em desvantagem em relação às empresas concorrentes.









Ver comentários