MB Way tem nova funcionalidade que permite pagar mensalidades e subscrições

O MB Way tem agora uma nova funcionalidade que permite pagar compras recorrentes ou subscrições de serviços, anunciou esta segunda-feira a SIBS.A funcionalidade "Pagamentos Autorizados" vai simplificar o processo de gestão de mensalidades permitindo o pagamento sem necessitar de novas aprovações.As 15 primeiras empresas aderentes foram a BoL, Clibefashion, Forprint, GoldPet, Iberdrola, Miio, PCDIGA, Prozis, Yves Rocher, Zomato e alguns jornais.Quando o cliente estiver no site das marcas aderentes vai encontrar a opção 'MB Way Pagamentos Autorizados' no momento do pagamento. Aí, basta completar o processo de adesão aos Pagamentos Autorizados.