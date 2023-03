O mecanismo ibérico vai ser prolongado até ao final do ano, avançou o ministério do ambiente ao Observador.Este instrumento permitiu a redução dos preços da eletricidade e foi solicitado a Bruxelas por Portugal e Espanha em março passado devido à crise energética e à guerra da Ucrânia, que pressionou ainda mais o mercado energético. Está em vigor desde junho do ano passado.Em atualização