Mil postos aderiram aos descontos do autovoucher em 24 horas

Mais de 2800 postos tinham aderido até esta quarta-feira ao AUTOvoucher, ou seja, mais de 70% das bombas existentes. Em apenas um dia, mais mil postos aderiram ao programa que garante um desconto de 10 cêntimos por litro até um máximo de 50 litros mensais.









Mil postos de abastecimentos não tinham ainda aderido ao AUTOvoucher, tendo em conta que a rede é constituída por cerca de 3800 bombas, de acordo a listagem divulgada online pela gestora do programa, a Saltpay.

O programa visa apoiar as famílias face ao aumento dos preços do gasóleo e da gasolina nos último meses. Nesse sentido, permite aos consumidores beneficiarem de uma poupança mensal na aquisição de 50 litros de combustível. No total, como o programa se estende até março de 2022, a poupança global atinge os 25 euros.









Leia também Tem dúvidas sobre o IVAucher dos combustíveis? Saiba aqui como vai funcionar Para beneficiarem do desconto, os contribuintes têm de aderir ao programa IVAucher - caso não o tenham feito até agora - e pagar com um cartão eletrónico.

Quem pagar em dinheiro não pode beneficiar do AUTOvoucher, já que o reembolso foi concebido para ser creditado na conta do cartão bancário que é utilizado para o pagamento no posto de combustível.





O governo alocou para este programa de descontos nos combustíveis, entre este ano e o próximo, 132,5 milhões de euros, tendo sido publicada esta quarta-feira em Diário da República a respetiva autorização.





– Quem estava inscrito até 1 de novembro no IVAucher ficou automaticamente incluído no novo programa dedicado. A partir dessa data, deverá registar-se na plataforma (www.ivaucher.pt).– O Número de Identificação Fiscal (NIF), o nome, email e número de telemóvel do consumidor.– O valor não utilizado num determinado mês transita para os meses seguintes.– Cada posto de combustível tem afixado em local visível um selo indicando que aderiu ao programa AUTOvoucher.– Sim. A identificação é feita através da entidade de abastecimento e não pela natureza dos produtos, garantindo um desconto máximo de cinco euros mensais até março de 2022.– Após o primeiro consumo num posto de combustível integrado no programa, o contribuinte será reembolsado na conta bancária, até dois dias úteis depois.