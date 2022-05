O Governo prevê arrecadar cerca de 129 milhões de euros em multas por infrações do Código da Estrada, de acordo com o valor inscrito no Orçamento do Estado de 2022, ainda em discussão na Assembleia da República. São mais 47 milhões face ao valor cobrado em 2021, uma subida sem paralelo nos últimos anos e que terá muito que ver com o aumento das multas por excesso de velocidade nas estradas nacionais.









