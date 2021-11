"Não queremos deixar de ser um país made in": António Costa nos 30 anos da Autoeuropa em Portugal

Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e o ministro da Economia, Siza Vieira, estão esta sexta-feira presentes no 30.º aniversário da AutoEuropa, a fábrica automóvel sediada em Palmela.



Durante uma intervenção, o primeiro-ministro afirmou que a fábrica provocou em Portugal o desenvolvimento de "um verdadeiro cluster automóvel", que representa já 7% do Produto Interno Bruto (PIB) em Portugal.



"Portugal tem condições para ter uma produção liderante", acrescentou António Costa, sublinhando a importância de "olharmos para os desafios do futuro".



António Costa afirmou que "queremos ser um país created in, mas não queremos deixar de ser um país made in".



Sobre a formação de profissionais na área, o Chefe do Governo relembra que só a Áustria e a Alemanha têm maior taxa de formação de engenheiros. "Hoje temos 4 vezes mais licenciados do que tínhamos há 20 anos atrás", rematou.



Costa revelou no fim da sua intervenção que Portugal irá solicitar que a Península de Setúbal deixe de ser NUT III e passe a ser uma NUT II e forma a não sofrer penalizações no futuro, nomeadamente noi que diz respeito ao acesso a fundos comunitários.