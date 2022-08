Novo Banco assina contrato de compra e venda de fundos

O Novo Banco informou esta terça-feira que assinou um contrato de compra e venda e outros acordos com fundos de investimento geridos pelo Davidson Kempner Capital Management relacionados com a alienação de fundos de reestruturação que estavam no chamado Projeto Crow.Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Novo Banco adiantou que a exposição da instituição "totalizava 524 milhões de euros, com o perímetro desta transação a compreender cerca de 40% da exposição do banco aos fundos de reestruturação". O Projeto Crow é um dos maiores negócios imobiliários em Portugal e incluía, inicialmente, vários hotéis do Grupo NAU, nomeadamente o hotel Palácio do Governador.Recorde-se que o fundo norte-americano Davidson Kempner foi o fundo que comprou a carteira de malparado em que se incluía a dívida de 54 milhões de euros da Imosteps, empresa do ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira e que foi posteriormente revendida ao sócio de Vieira, José António dos Santos, conhecido como ‘Rei dos Frangos’. A operação deverá estar concluída no quarto trimestre deste ano.n