O Novo Banco (NB) já perdeu mais de 1600 milhões de euros com os seus 20 maiores devedores. Os grupos económicos de Bernardo Moniz da Maia e de João Gama Leão, ambos ouvidos na comissão de inquérito parlamentar ao NB, foram dois dos grandes devedores que contribuíram para o aumento dos prejuízos do NB: em 2020, o NB aumentou as imparidades nos créditos à Ybase Florestal, empresa do grupo do ex-piloto de provas de todo-o-terreno, em 25 milhões de euros, e à Prebuild África, em 24,3 milhões de euros.









