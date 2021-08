Número de funcionários públicos dispara: Já são 731 258

O emprego no Estado aumentou para máximos desde 2011 contabilizando-se em junho, entre a administração central, autarquias e regiões, 731 258 funcionários públicos. São mais 3473 trabalhadores do que há 10 anos, mas mais de 48 mil face a 2018, segundo a Síntese Estatística divulgada esta segunda-feira pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).A análise dos movimentos de entradas e saídas ao longo da última década revela que, desde 2015, o emprego público “tem registado um saldo líquido positivo e crescente de postos de trabalho”, lê-se no documento. Até então, o saldo foi negativo, tendo atingido o máximo em 2012 com menos 27 884 funcionários.