O patrão da Farfetch, José Neves, escreveu uma carta dirigida aos seus empregados em que pede "desculpa" por não os ter mantido a par dos desenvolvimentos que levaram a empresa de comércio online de artigos de luxo a enfrentar a ameaça de falência que pode levar ao despedimento de cerca de 2000 funcionários. Para já, e segundo apurou o CM, as instalações onde se encontra a Farfetch, no parque industrial Lionesa em Leça do Balio, continuam em laboração e as rendas estão em dia.









Entretanto, o grupo sul-coreano Coupang fechou um acordo para a injeção de 500 milhões de dólares na empresa. A Coreia do Sul é o país com mais consumo de produtos de luxo ‘per capita’.