PIB cresce 1,6% em cadeia no 1.º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,5% no primeiro trimestre face ao mesmo período do ano passado e 1,6% em cadeia, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgada esta sexta-feira.

"O Produto Interno Bruto (PIB), em termos reais, registou uma variação homóloga de 2,5% no primeiro trimestre de 2023 (3,2% no trimestre anterior)", avança o organismo estatístico na estimativa rápida a 30 dias das Contas Nacionais Trimestrais.

De acordo com o INE, "o contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB manteve-se positivo no primeiro trimestre, mas inferior ao observado no trimestre precedente, em resultado da desaceleração do consumo privado e da redução do investimento, determinada por um contributo negativo da variação de existências".

No período em análise, verificou-se ainda "uma aceleração das exportações de bens e serviços e um abrandamento das importações de bens e serviços".

No primeiro trimestre, o INE dá conta de "um abrandamento significativo do deflator das importações em termos homólogos, mais intenso que o do deflator das exportações", o que se traduziu em ganhos dos termos de troca, algo que não acontecia desde o primeiro trimestre de 2021.

Na comparação em cadeia, ou seja, com o quarto trimestre de 2022, o PIB aumentou 1,6% em volume (crescimento em cadeia de 0,3% no trimestre anterior), "refletindo o contributo positivo expressivo da procura externa líquida (que tinha sido negativo no quarto trimestre), em larga medida resultante do dinamismo das exportações".

Pelo contrário, o contributo da procura interna passou a negativo.

No primeiro trimestre de 2022, o PIB registou um crescimento de 11,9% em termos homólogos e de 2,3% em cadeia. Já no último trimestre do ano passado, a economia registou um crescimento homólogo de 3,2% e em cadeia de 0,3%.

Para a totalidade do ano, o Governo prevê um crescimento de 1,8%.

Os resultados detalhados das Contas Nacionais Trimestrais do primeiro trimestre deste ano serão divulgados em 31 de maio.