Pilotos da TAP recusam nova proposta da companhia para acordo para a operação deste verão

Os pilotos da TAP recusaram uma nova proposta da companhia no sentido de um acordo para a operação deste verão, que previa a majoração do trabalho prestado em dias de folga, férias alteradas ou feriados em 25%, 50% e 100%, respetivamente."Uma vez mais, ficou absolutamente claro que os pilotos não pretendem abdicar de folgas ou tempo livre, essenciais ao equilíbrio entre as exigências da profissão e a vida pessoal, a troco do que lhes foi subtraído com pressupostos que hoje não se verificam", lê-se num comunicado enviado pelo Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) aos associados, com data da passada quinta-feira.Numa assembleia que durou quase 10 horas, 87% dos 875 pilotos presentes ou representados por procuração votaram contra a nova proposta negociada.No âmbito do plano de reestruturação da companhia aérea, os pilotos assinaram um Acordo Temporário de Emergência, que permitiu à empresa aplicar-lhes cortes salariais de 50%, no primeiro ano da sua aplicação. Segundo o SPAC, "a boa vontade da classe não existe, esmagada que foi pela forma como tem sido tratada pela gestão da TAP".