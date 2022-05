A instabilidade na TAP têm-se agravado nos últimos dias, com o cancelamento de voos, divulgação de escalas de planeamento sem pilotos, ameaças do fim dos ‘upgrades’ de cortesia dos comandantes, e com os sindicatos a reclamarem do atraso nas negociações do acordo de empresa. Tudo isto enquadrado pela ausência da CEO, Christine Ourmières-Widener, que, segundo as organizações sindicais, tem viajado em contínuo com a justificação da apresentação das novas rotas (Paris, Dubai, Nova Iorque e Toronto).









