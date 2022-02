Portugal é, a par da Irlanda, o país com a terceira maior taxa de crescimento este ano entre os pares da zona euro, de acordo com as previsões macroeconómicas de inverno da Comissão Europeia. O Produto Interno Bruto (PIB) português irá crescer 5,5% este ano, tal como o irlandês, apenas ultrapassados pela previsão de expansão de 6% para Malta e de 5,6% para Espanha.A Comissão Europeia reviu em ligeira baixa o crescimento da economia europeia para este ano, para 4% PIB, tanto na zona euro como na UE, devido ao abrandamento no inverno provocado pela variante Ómicron. Depois de, há três meses, nas previsões de outono, ter antecipado um crescimento do PIB de 4,3% este ano quer no espaço da moeda única, quer no conjunto do bloco, o executivo comunitário estima agora um crescimento de 4% em ambos os casos, projetando que em 2023 o ritmo desacelere para 2,7% na zona euro e 2,8% na UE.