Postos de abastecimento de hipermercados mais baratos do que redes low cost

Castelo Branco foi, em janeiro, o ‘campeão’ dos preços baixos dos combustíveis, enquanto o distrito de Beja liderou a tabela dos mais caros. O estudo dos preços realizado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) concluiu ainda que os postos de abastecimento dos hipermercados são mais baratos do que os low cost.O primeiro boletim de preços da ERSE, responsável agora pelo setor dos combustíveis, mostra que em janeiro, no continente, a gasolina registou um preço médio de 1,569 euros e o gasóleo 1,456 euros por litro.A comparação regional mostra que a diferença de preços dos combustíveis simples, quer na gasolina 95 quer no gasóleo, é mais elevada nos distritos do Litoral, à exceção de Aveiro, Braga e Coimbra.Aveiro, Braga, Santarém e Castelo Branco são os distritos com gasolinas e gasóleos mais baratos, enquanto Beja e Bragança têm os preços mais elevados face ao preço médio nacional, conclui a ERSE no estudo divulgado esta sexta-feira.Quanto ao local de venda, o estudo revela que o preço médio do gasóleo simples vendido nos hipermercados foi de 1,352 euros, menos 12 cêntimos do que os postos de bandeira.Já na gasolina simples, a poupança nos postos ligados a insígnias da distribuição face aos das companhias foi de 10 cêntimos por litro.A diferença de preços médios por litro de combustível não ultrapassa os 5 cêntimos em mais de metade dos distritos, segundo o estudo da ERSE.No início de janeiro, o preço médio de venda ao público dos combustíveis aumentou cerca de 3%, devido à subida de taxas e impostos.O gasóleo aditivado é, em média, mais caro cinco cêntimos do que o combustível simples. O valor é menor na gasolina, na qual o preço médio da aditivada é três cêntimos mais caro do que a simples.Vila Real registou, no continente, a garrafa de GPL (butano e propano) com o menor custo, enquanto Faro foi o distrito com o preço mais elevado. Em janeiro, uma botija de 11 quilos de gás butano - o mais utilizado em casa - custava em média 26,23 euros no continente.