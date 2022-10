Os preços das habitações aumentaram em Portugal 13,2%, no segundo trimestre do ano, face ao mesmo período do ano passado. Um valor superior ao registado na zona euro (9,3%) e mesmo na União Europeia (9,9%), segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.



Face aos primeiros três meses do ano, os preços das casas subiram 2,9% em Portugal, tendo avançado 3,2% na zona euro e 3,1% na UE.









