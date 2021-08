As obras públicas em curso ou as já contratadas vão sofrer um aumento de preço.A culpa é da subida generalizada das matérias-primas, que têm um impacto direto no índice de revisão de preços esta segunda-feira publicado em Diário da República pelo Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção (IMPIC). Naquele índice trimestral podemos observar uma subida, em cadeia, de 15,9% no aço, de 18,4% nos perfilados (estruturas metálicas utilizadas na construção de edifícios) e de 9,7% nos tijolos .