A turbulência nos bancos americanos e europeus abrandou a escalada das taxas de juro do crédito à habitação mas não impediu o agravamento das prestações, sobretudo no prazo de 12 meses. Num empréstimo de 150 mil euros, a 30 anos, com o ‘spread’ de 1%, o aumento este mês ultrapassa os 300 euros mensais.









