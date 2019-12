Proposta do Orçamento de Estado para 2020 prevê aumento extra para pensões mais baixas

O Governo vai reforçar o aumento no próximo ano das pensões contributivas de valor mais baixo, segundo uma versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) a que a Lusa teve acesso.

"Em 2020, o Governo reforça as pensões contributivas de valor mais baixo, de modo a aumentar os rendimentos destes pensionistas e a combater a pobreza entre as pessoas idosas", lê-se no documento.

O executivo afirma ainda que "durante o ano de 2020" o Governo vai avaliar as regras de atribuição do Complemento Solidário para Idosos (CSI), "designadamente alargando até ao segundo escalão a eliminação do impacto dos rendimentos dos filhos considerados na avaliação de recursos do requerente".