Trabalhadores a recibos verdes sem formulários para apoios

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

São milhares os trabalhadores a recibos verdes que querem pedir a prorrogação do apoio extraordinário do Estado para o mês de maio e não conseguem. A razão é simples: a Segurança Social ainda não disponibilizou os formulários no seu site, apesar de o prazo já ter começado no dia 20 e terminar no próximo dia 31 de maio, segundo o que está definido no despacho do secretário de Estado da Seguranç...